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г. Москва, ул. Лесная д.39

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Ежедневно с 9:00 до 21:00

г. Москва, ул. Лесная д.39

Ежедневно с 9:00 до 21:00

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8 (495) 011-11-21 info@gazon1.ru

г. Москва, ул. Лесная д.39

Ежедневно с 9:00 до 21:00

8 (495) 011-11-21 info@gazon1.ru
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или электронной почте: info@gazon1.ru
ГАЗОН №1
КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С УЧАСТКА
Профессиональное озеленение пространств с 2017 года

Рулонный газон

Создает нужное впечатление
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Всегда в наличии любой вид газона:
  • для дома
  • для дачи
  • для городских пространств
  • для спорта
Находим варианты рулонной травы под любой бюджет
Рулонный газон
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Для вас работает команда профессионалов:
  • Русские бригадиры с большим опытом работы
  • Агроном
  • Ландшафтный проектировщик
  • Ландшафтный декоратор
  • Менеджер проекта
  • Логист
Укладка газона
Прочие услуги
Делаем все, что нужно для озеленения:
  • Гидропосев
  • Посадка деревьев и кустарников
  • Ландшафтный дизайн
  • Автополив газона
Автополив

Рулонный газон в наличии

Городской
180 ₽/м²
144 ₽/рулон
200*40*2 см.=0,8 м2
Медленно растущий, неприхотливый газон.
Состав: 70% мятлик луговой (Moonlight 50%,Skye 20%), 30% овсяница Audubon
Применяться для больших территорий, при ограниченном бюджете!
Универсальный
195 ₽/м²
156 ₽/рулон
200*40*2 см.=0,8 м2
Для широкого спектра использования.
Состав: 100% мятлик (Baronial — 50% и Barimpala – 50%)
Вариант для тех, кому нужно совсем подешевле и/или “для галочки”
Стандартный
190 ₽/м²
154 ₽/рулон
200*40*2 см.=0,8 м2
Для широкого спектра использования.
Состав: 100% мятлик (Baronial — 50% и Barimpala – 50%)
Для организаций и городских территорий. Укладка травы рулонной идеально подходит для участков с небольшой проходимостью
Элитный
240 ₽/м²
192 ₽/рулон
200*40*2 см.=0,8 м2
Медленно растущий, неприхотливый газон, насыщенного цвета.
Состав: 100% мятлик луговой (по 25% Baronial, Barduke, Barimpala, Bariris)
Шелковистый, насыщенный зеленый цвет, прочный. Одним словом, ПРЕМИУМ
Теневыносливый
Сообщим
о наличии
Сообщим о наличии
200*40*2 см.=0,8 м2
Минимальный полив, теневые участки.
Состав: 80% мятлик (по 20% Baronial, Barduke, Barimpala, Bariris), 20% овсяница
Предназначен для оформления затененных участков. Есть нюансы — лучше свяжитесь с нами для консультации
Партерный премиум
250 ₽/м²
200 ₽/рулон
200*40*2 см.=0,8 м2
Медленно растущий, неприхотливый газон, насыщенного цвета.
Состав: 100% мятлик луговой (по 20% Baronial, Barduke, Barimpala, Bariris, Skye)
Самый прочный и универсальный газон. Идеальный выбор для любого сезона и активностей
Спортивный
290 ₽/м²
232 ₽/рулон
200*40*2 см.=0,8 м2
Устойчив к вытаптыванию.
Состав: 100% мятлик (Skye— 50% и Prosperity— 50%)
Дернина газона идеально подходит для организации места для отдыха детей и домашних питомцев
Гидропосев
 
от 55 ₽/м²
под заказ
Для широкого спектра использования.
Состав: Нейлоновые нетканые материалы
Особый случай под особый запрос
Нас выбирают за

Культурное общение с первого контакта

Экспертный анализ и оценка вашего участка

Предложение только необходимых услуг

Цивилизованный подход к решению задач с озеленением

Бережное отношение к вашему времени

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Дополнительные услуги
Укладка рулонного газона
от 380 ₽/м²
Компания «Газон N1» предлагает привлекательные условия для устройства рулонного газона и комплексного озеленения в Москве и Московской области. Мы накопили большой опыт работы и хотим поделиться им с вами, качество...
Подробнее
Гидропосев
газона
от 55 ₽/м²
Компания «Газон N1» предлагает привлекательные условия для устройства рулонного газона и комплексного озеленения в Москве и Московской области. Мы накопили большой опыт работы и хотим поделиться им с вами, качество...
Подробнее
Посадка деревьев и кустарников
от 3 000 ₽/м²
Компания «Газон N1» предлагает привлекательные условия для устройства рулонного газона и комплексного озеленения в Москве и Московской области. Мы накопили большой опыт работы и хотим поделиться им с вами, качество...
Подробнее
Ландшафтный дизайн
от 2 000 ₽/м²
Тихий, уютный сад или небольшой зеленый дворик рядом с домом зачастую может стать тем заветным уголком, где можно полноценно отдохнуть от повседневных хлопот, временно позабыв о срочных делах и городской суете. Как правило...
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Автополив
газона
от 900 ₽/м²
Любой вид газонного покрытия требует периодического ухода: внесения удобрений, регулярной стрижки и, безусловно, своевременного полива. Если Ваш газон представляет собой лишь небольшую лужайку перед домом...
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Не навязываем лишних услуг, гарантируем качество!

Вопрос-ответ

Какие есть виды газона?
Среди садовых газонов выделяют 8 основных типов: партерные, спортивные, теневыносливые, универсальные, городские, элитные, стандартные и искуственные. Рулонная трава для газона натуральная – это в любом случае красиво и максимально удобно.
Сколько стоит устройство газона?
Цена рулонной травы для газона зависит от выбранного типа покрытия. Стоимость работы рассчитывается отдельно в зависимости от их объема. Запросить расчет можно у нашего менеджера.
Какой газон подходит для частного дома?
Одним из лучших вариантов считается спортивный. Он устойчив к механическим повреждениям и вытаптыванию. Если вам надо купить рулонную газону траву, то мы готовы помочь определиться с выбором.
Сколько времени займет укладка газона?
Работы занимают от 1 до 7 дней. Сроки зависят от площади участка и видов работы.
Будут ли жить рабочие у нас на участке?
Нет, рабочих мы привозим ежедневно с 10.00 до 20.00
Работаете ли вы в выходные?
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00
Как часто нужно будет стричь газон?
От 2 до 3 раз в месяц
Как часто нужно поливать газон?
Рулонная газонная трава после укладки нуждается в ежедневных поливах по 2 раза в течение первой недели. Учитывать надо и текущие погодные условия.
Почему так много?
Так как это технический полив для быстрой приживаемости газона, далее 2-3 раза в неделю, рекомендуем установить систему автополива!
Почему стоит выбрать вас?
Мы предлагаем привлекательные условия для укладки рулонного газона и комплексного озеленения в Москве и Московской области. Мы накопили большой опыт работы и хотим поделиться им с вами, качество наших услуг проверено такими компаниями, как МОЭСК, ВГТРК, Дизайн Флакон, СК «Остров», Сбербанк, Addias, Мин. обороны; реализовано более 100 успешных коттеджных и дачных проектов по всей России. Одним из основных плюсов обращения именно к нам является инновационный подход к работе и большой опыт в реализации самых сложных и стратегически важных объектов. Вы можете не сомневаться, нашему подходу к укладке рулонного газона мы выгодно отличается конкурентов, мы первые на рынке, кто предлагает альтернативный подход к комплексному озеленению!
Тем, кто хочет гарантированно получить в своё распоряжение отличный газон, следует заказать создание его под ключ. Самостоятельное выращивание зелёной лужайки — это сложная задача, требующая больших затрат времени. Причём нужный результат удаётся обеспечить далеко не всегда. Именно поэтому имеет смысл воспользоваться помощью профессионалов и переложить все заботы на плечи наших специалистов. Благодаря их квалифицированной работе вы получите аккуратный красивый ярко-зелёный газон. Чтобы убедиться, что мы действительно предлагаем качественные услуги, вам достаточно изучить ниже наши работы и посмотреть отзывы о нашей работе
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Разновидности рулонного газона

В настоящее время газон стал одним из самых популярных элементов ландшафта, поэтому были созданы разные типы. Мы предлагаем обратить внимание на наш каталог, который состоит из следующих видов:

  • • Городской: оптимальное соотношение цены и качества, подходит для больших территорий.
  • • Универсальный: бюджетный вариант, который подходит для случаев, где надо создать лужайку при минимальных затратах.
  • • Стандартный: рассчитан для использования в местах с невысокой проходимостью.
  • • Элитный: идеальный внешний вид и премиум качество.
  • • Теневыносливый: подходит для укладки в местах с отсутствием солнечного света.
  • • Партерный: прочное и универсальное покрытие, которое можно использовать на площадках для активностей.
  • • Спортивный: отличается прочностью, применяется для организации площадок для занятий спортом.

Также можно использовать гидропосев для создания газона. Данная технология имеет свои особенности. Она подходит для больших территорий.

Для получения подробной информации обратитесь к нашим сотрудникам, которые помогут купить рулонную траву на выгодных условиях.






Какой газон выбрать?

При выборе рулонной травы для газона стоит ориентироваться на особенности участка. Надо создать определенные условия для того, чтобы корневая система растений могла развиваться, а сами ростки не теряли цвет. Также у каждого вида есть свое предназначение. Партерный выполняет декоративную функцию. Ему нужно солнце и полноценный уход (стрижка, подкормки, аэрация). Он создается для украшения территории, поэтому не рекомендуется часто передвигаться на нему.

Для создания лужайки в зоне отдыха надо выбирать универсальный вариант: он стойкий, не нуждается в частой стрижке и неприхотливый. Для создания идеального газонного покрытия надо выбирать элитный вариант. В таком случае цена рулонного газона будет высокой, но это того стоит. Для теневых зон надо выбирать соответствующие варианты, рассчитанные на использовании при минимальном количестве солнечного света.

Спортивный газон подойдет для обустройства детской площадки или поля для гольфа. Он выдерживает высокие нагрузки. Для дачи можно купить рулонный газон универсального вида. Её можно высаживать и в тени, и на солнце. Газонное покрытие в рулонах не боится морозов. Внешний вид – красивый.

Правильный выбор рулонного газона – это залог успеха. В данном случае можно рассчитывать на комфортное пользование созданной лужайкой. Обратитесь к нашим экспертам, которые помогут купить газонное покрытие в рулонах по цене производителя, организуют его укладку по всем правилам и дадут советы по дальнейшему уходу. Рулонная дернина – это выгодная инвестиция в комфорт на садовом участке.

Где приобрести дерн в рулонах в Москве и Московской области? Конечно, у нас. Ознакомьтесь с условиями заказа и свяжитесь для дальнейшего сотрудничества.






Полезные рекомендации для клиентов

Компания «Газон №1» предлагает выгодные условия для тех, кто хочет купить дерн. У нас вы найдете самую выгодную цену рулонной травы в Москве. Широкий ассортимент покрытия позволяет реализовать разные проекты. Обратите внимание на определенные критерии выбора:

  • • назначение покрытия;
  • • степень освещенности;
  • • климатические условия;
  • • состав посевного материала.

Цена за м2 рулонного газона – это еще один важный фактор. Вы можете обратиться к нашим консультантам, которые под ваши запросы и возможности подберут оптимальный вариант. Мы готовы предложить рулонную газонную траву, цена за метр зависит от типа, которая прослужит много лет. Мы работаем с объектами в Москве и Московской области. Изучите наш каталог с видами рулонного газона. Нам есть что предложить каждому заказчику для того, чтоб он остался довольным.






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