Рулонный газон

В настоящее время газон стал одним из самых популярных элементов ландшафта, поэтому были созданы разные типы. Мы предлагаем обратить внимание на наш каталог, который состоит из следующих видов:

• Городской: оптимальное соотношение цены и качества, подходит для больших территорий.

• Универсальный: бюджетный вариант, который подходит для случаев, где надо создать лужайку при минимальных затратах.

• Стандартный: рассчитан для использования в местах с невысокой проходимостью.

• Элитный: идеальный внешний вид и премиум качество.

• Теневыносливый: подходит для укладки в местах с отсутствием солнечного света.

• Партерный: прочное и универсальное покрытие, которое можно использовать на площадках для активностей.

• Спортивный: отличается прочностью, применяется для организации площадок для занятий спортом.



Также можно использовать гидропосев для создания газона. Данная технология имеет свои особенности. Она подходит для больших территорий.

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