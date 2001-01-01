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В настоящее время газон стал одним из самых популярных элементов ландшафта, поэтому были созданы разные типы. Мы предлагаем обратить внимание на наш каталог, который состоит из следующих видов:
Также можно использовать гидропосев для создания газона. Данная технология имеет свои особенности. Она подходит для больших территорий.
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При выборе рулонной травы для газона стоит ориентироваться на особенности участка. Надо создать определенные условия для того, чтобы корневая система растений могла развиваться, а сами ростки не теряли цвет. Также у каждого вида есть свое предназначение. Партерный выполняет декоративную функцию. Ему нужно солнце и полноценный уход (стрижка, подкормки, аэрация). Он создается для украшения территории, поэтому не рекомендуется часто передвигаться на нему.
Для создания лужайки в зоне отдыха надо выбирать универсальный вариант: он стойкий, не нуждается в частой стрижке и неприхотливый. Для создания идеального газонного покрытия надо выбирать элитный вариант. В таком случае цена рулонного газона будет высокой, но это того стоит. Для теневых зон надо выбирать соответствующие варианты, рассчитанные на использовании при минимальном количестве солнечного света.
Спортивный газон подойдет для обустройства детской площадки или поля для гольфа. Он выдерживает высокие нагрузки. Для дачи можно купить рулонный газон универсального вида. Её можно высаживать и в тени, и на солнце. Газонное покрытие в рулонах не боится морозов. Внешний вид – красивый.
Правильный выбор рулонного газона – это залог успеха. В данном случае можно рассчитывать на комфортное пользование созданной лужайкой. Обратитесь к нашим экспертам, которые помогут купить газонное покрытие в рулонах по цене производителя, организуют его укладку по всем правилам и дадут советы по дальнейшему уходу. Рулонная дернина – это выгодная инвестиция в комфорт на садовом участке.
Где приобрести дерн в рулонах в Москве и Московской области? Конечно, у нас. Ознакомьтесь с условиями заказа и свяжитесь для дальнейшего сотрудничества.
Компания «Газон №1» предлагает выгодные условия для тех, кто хочет купить дерн. У нас вы найдете самую выгодную цену рулонной травы в Москве. Широкий ассортимент покрытия позволяет реализовать разные проекты. Обратите внимание на определенные критерии выбора:
Цена за м2 рулонного газона – это еще один важный фактор. Вы можете обратиться к нашим консультантам, которые под ваши запросы и возможности подберут оптимальный вариант. Мы готовы предложить рулонную газонную траву, цена за метр зависит от типа, которая прослужит много лет. Мы работаем с объектами в Москве и Московской области. Изучите наш каталог с видами рулонного газона. Нам есть что предложить каждому заказчику для того, чтоб он остался довольным.
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